США ввели санкции против компаний из Ирана, Турции, Омана и ФРГ за поддержку ракетной программы Тегерана

Власти США внесли в санкционные списки компании, базирующиеся в Иране и некоторых других странах, за оказание поддержки ракетной, ядерной и оборонной программе Тегерана, сообщили в среду в американском Минфине.
Согласно ведомству, санкции нацелены на "три сети закупок", через которые Иран, в частности, закупал углеродное волокно для своих ракет.
Ограничительные меры затронули компании из Ирана, Турции, Омана и Германии, а также ряд физических лиц. В частности, под санкциями оказались немецкая Mazixon GmbH and Co KG и турецкая Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi.
"США будут продолжать использовать свои средства для препятствования работе этих закупочных сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые могут помогать распространять Ирану беспилотники и ракеты", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.
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