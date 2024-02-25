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Регион 25.02.2024 20:10

Иран раскритиковал очередные удары США по хуситам

Иранские власти раскритиковали в воскресенье недавнюю очередную волну ударов США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене, сообщает агентство ЭФЭ.

"Эти атаки показывают, что США и Великобритания стремятся к эскалации кризиса в регионе, расширению масштабов боевых действий и к росту нестабильности", - заявил представитель МИД Ирана Насе Канаани. По его мнению, такие удары не принесут Вашингтону существенного успеха.

Кроме того, по мнению Тегерана, удары по хуситам - это показатель поддержки со стороны США действий Израиля в секторе Газа, которые иранская сторона квалифицирует как "военные преступления и геноцид".

Хуситы уже несколько месяцев обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом мятежники выражают протест против продолжающейся с октября 2023 года израильской военной операции в секторе Газа. Возглавляемая США коалиция, в свою очередь, периодически наносит удары по позициям хуситов и сбивает их ракеты и дроны.

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Тэги: ИРАН, США, ЙЕМЕН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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