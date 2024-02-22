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Дальнее зарубежье 22.02.2024 23:32

США грозят новыми санкциями, если Иран будет поставлять РФ ракеты - Белый дом

Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, заявил в четверг советник Белого дома Джон Кирби.

"Если Иран будет поставлять баллистические ракеты... наш ответ будет быстрым и жестким. Мы вынесем этот вопрос на СБ ООН, введем дополнительные санкции и скоординируем будущие варианты реакции с союзниками и партнерами", - приводят слова советника, курирующего коммуникации по теме нацбезопасности, американские СМИ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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