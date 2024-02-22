США грозят новыми санкциями, если Иран будет поставлять РФ ракеты - Белый дом

Вашингтон будет готов вводить санкции, если получит данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, заявил в четверг советник Белого дома Джон Кирби.

"Если Иран будет поставлять баллистические ракеты... наш ответ будет быстрым и жестким. Мы вынесем этот вопрос на СБ ООН, введем дополнительные санкции и скоординируем будущие варианты реакции с союзниками и партнерами", - приводят слова советника, курирующего коммуникации по теме нацбезопасности, американские СМИ.