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ТЭК 02.03.2024 21:00

Президент Ирана заявил о возможности превращения страны в региональный энергетический хаб

Иран готов стать региональным энергетическим хабом, заявил иранский президент Ибрахим Раиси в субботу на Форуме стран-экспортеров газа в Алжире.

"Мы готовы стать энергетическим хабом и обеспечить безопасность распределения и транзита газа от производителей до рынков потребителей", - приводит его слова агентство "Тасним".

Раиси отметил, что в газовой сфере Иран создал условия для развития сотрудничества между странами-участницами форума, добавив, что страна, благодаря имеющимся преимуществам, сформировала стратегию по увеличению добычи и экспорта природного газа и облегчению доступа стран региона к этому источнику энергии.

"Я использую возможность и приглашаю международных инвесторов и инвесторов из стран-членов форума для участия в проектах энергетического сектора в Иране, в том числе в газовой отрасли", - заявил президент Ирана.

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Тэги: ИРАН, ГАЗ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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