Азербайджан может в 2024г обойтись без импорта газа из Туркменистана - источник

Азербайджан может в 2024 году обойтись без импорта газа из Туркменистана, если договоренность с Ашхабадом по свопу через Иран не будет продлена, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтегазовом рынке.

Как сообщалось, национальная иранская газовая компания (NIGC) сообщила о том, что своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по территории Ирана временно прекращены и возобновятся после достижения нового соглашения между Баку и Ахшабадом.

«С учётом того, что в 2024 году в Азербайджане прогнозируется значительное увеличение объёмов поставок товарного газа на внутренний рынок, прежде всего, с газоконденсатных месторождений Умид и Абшерон, то необходимость в импорте газа из Туркменистана может отпасть», - считает собеседник агентства.

По его словам, на месторождении Умид форсируется добыча газа за счёт ввода в эксплуатацию новых добывающих скважин. Годовой объем добычи газа на этом месторождении в 2024 году ожидается на уровне 3 млрд кубометров по сравнению с около 2 млрд кубометров в 2023 году.

Источник отметил, что добыча газа на месторождении Абшерон выйдет в текущем году на пиковый уровень и составит 1,5 млрд кубометров по сравнению с 0,7 млрд кубометров в прошлом году.

«Эти объемы газа, наряду с поставками на внутренний рынок газа из других месторождений (со стороны SOCAR, Шах-Дениз и блока Азери-Чираг-Гюнешли - ИФ) - в сумме примерно 17 млрд кубометров - позволят полностью покрыть и спрос на газ в Азербайджане и выполнить контрактные обязательства по поставкам в Грузию», - отмечает источник.

Как сообщалось, правительство Азербайджана прогнозирует добычу газа в стране в 2024 году в объеме 49 млрд 63,6 млн кубометров, в том числе товарного газа - 36 млрд 779,6 млн кубометров.

В 2022 году потребление газа на внутреннем рынке Азербайджана составило почти 14 млрд кубометров. При этом данных по потреблению за 2023 год пока не публиковались.

В то же время, туркменские СМИ сообщают, что основной причиной временного прекращения своповых поставок из Туркменистана в Азербайджан через Иран является то, что стороны пока не могут договориться по цене на газ. По информации СМИ, по прежнему договору цена составляла ориентировочно $135-140 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде (Туркменистан). Договор предусматривал поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.

В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана должны были вырасти вдвое.

Трехстороннее соглашение также помогает Ирану поставлять газ в свои северные провинции, особенно зимой.

Н.Аббасова