Президент Туркменистана и министр нефти Ирана обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр нефти Ирана Джавад Оджи обсудили в четверг ключевые аспекты туркмено-иранского взаимодействия в стратегической для национальных экономик обеих стран топливно-энергетической сфере.

Как сообщило Гостелерадио Туркменистана, основной темой встречи стало взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по мнению сторон, открываются новые возможности.

Бердымухамедов высказался за обмен мнениями между специалистами этой отрасли для поиска новых форм и методов сотрудничества и выразил готовность туркменской стороны рассмотреть все предложения и инициативы иранских партнеров.

Отмечалось, что развитию отношений сегодня способствуют рабочие визиты правительственных делегаций двух стран на разных уровнях, связи в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, по линии транспорта и связи, в строительстве и сельском хозяйстве, а также между представителями бизнес-сообществ.

Министр нефти Ирана посетил Ашхабад с двухдневным визитом. В поездке его сопровождают руководители Иранской национальной газовой компании и других структур сферы ТЭК.