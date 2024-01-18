Президент Туркменистана и министр нефти Ирана обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр нефти Ирана Джавад Оджи обсудили в четверг ключевые аспекты туркмено-иранского взаимодействия в стратегической для национальных экономик обеих стран топливно-энергетической сфере.
Как сообщило Гостелерадио Туркменистана, основной темой встречи стало взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по мнению сторон, открываются новые возможности.
Бердымухамедов высказался за обмен мнениями между специалистами этой отрасли для поиска новых форм и методов сотрудничества и выразил готовность туркменской стороны рассмотреть все предложения и инициативы иранских партнеров.
Отмечалось, что развитию отношений сегодня способствуют рабочие визиты правительственных делегаций двух стран на разных уровнях, связи в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, по линии транспорта и связи, в строительстве и сельском хозяйстве, а также между представителями бизнес-сообществ.
Министр нефти Ирана посетил Ашхабад с двухдневным визитом. В поездке его сопровождают руководители Иранской национальной газовой компании и других структур сферы ТЭК.
Многие страны НАТО хотят видеть на посту генсека премьера Нидерландов
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%
Глава Google предупредил сотрудников о новых увольнениях
Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Сенат США одобрил законопроект о продлении финансирования правительства до марта
Нетаньяху не считает возможным создание палестинского государства, довел это до сведения США
США внесли в SDN-List транспортную компанию из ОАЭ и 17 ее танкеров
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы