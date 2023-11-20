Туркменистан и Иран намерены развивать сотрудничество в газовой сфере

Туркменистан и Иран на межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подтвердили готовность развивать партнерство в газовой сфере.

Как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, очередное заседание комиссии прошло 18 ноября в Ашхабаде.

Подтверждена заинтересованность Туркменистана в увеличении объемов экспорта природного газа в соседнюю страну за счет полного использования мощности газопровода Korpeje-Gurtguyy (Корпедже-Курткуи). Также Туркменистан готов увеличить поставку газа по иранскому маршруту через станцию Caloyuk (Чалюк).

Стороны продолжают углубление связей в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном секторах, в сфере строительства и инфраструктуры, таможенного и пограничного регулирования, промышленности, сельского и водного хозяйства, инженерно-технических разработок, отмечается в сообщении.

Открытие газопровода Корпедже-Курткуи состоялось в декабре 1997 года. Его протяженность с туркменского газового месторождения Корпедже до иранского города Курткуи составляет 197 км, из них по территории Туркмении - 132 км.

В настоящее время Туркменистан осуществляет своповые поставки газа через Иран в Азербайджан. Соглашение предусматривает поставку Ираном в Азербайджан 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в обмен на поставку аналогичного объема из Туркменистана.

В перспективе Туркменистан намерен обеспечить своповые поставки природного газа через Иран в Ирак. В начале ноября в Ашхабаде по итогам переговоров представителей ГК "Tуркменгаз" с делегацией Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем подписан протокол об основных коммерческих условиях соглашения по реализации, покупке и продаже туркменского природного газа в Ирак. Согласно протоколу, сроком на 5 лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа будет поставлять по своповой схеме через Иран в Ирак.