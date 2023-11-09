Ереван совершил большую ошибку, отказавшись от Зангезурского коридора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения совершила большую ошибку, отказавшись от проекта Зангезурского коридора.

“В течение трех лет после Второй Карабахской войны Армения отказывалась и отказывается от выполнения своих обязательств, а именно, - предоставление проезда из основной части Азербайджана в Нахчыван (Зангезурский коридор - ИФ). Это их выбор, я думаю, что они совершили большую ошибку”, - сказал Алиев во время встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте, сообщает сайт азербайджанского лидера.





При этом Алиев выразил удовлетворение совместной работой представителей Ирана и Азербайджана по согласованию маршрута прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз.

“Это проект, который имеет большую перспективу. (...) Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора «Север-Юг». То есть в результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, другой – через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах”, - подчеркнул Алиев.





Х.Насирзаде