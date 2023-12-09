Алиев не видит серьезных препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит серьезных препятствий для подписания мирного соглашения с Арменией.

"В течение почти трехлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело", сказал Алиев в интервью Euronews.

Алиев добавил: "Раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане - почти 300 тыс. человек. То есть наша позиция заключалась в том, что это должно быть взаимно. Либо мы включаем эти два вопроса о национальных меньшинствах, их правах и безопасности, в том числе право на возвращение не только армян в Азербайджан, но и азербайджанцев в Армению. И неважно, что азербайджанцы были изгнаны тридцать лет назад, а армяне решили уехать два месяца назад. Дело в том, что все должно быть взаимно, - иначе мы не комментируем этот вопрос в нашем мирном договоре. До сих пор мы не получили от Армении какого-либо четкого объяснения по этому вопросу".

Алиев подчеркнул, что если Армения согласится либо на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств, либо вообще не включать этот вопрос, то мир достижим. "Потому что это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами. Так что посмотрим, что будет. И, честно говоря, по логике вещей я не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения", - отметил глава государства.

Касаясь сроков подписания мирного договора, президент подчеркнул: "Я был оптимистично настроен по поводу сроков, так как мы несколько раз обменивались с Арменией предложениями по первоначальному проекту мирного договора, который Азербайджан разработал сам. После этого шесть раз происходил обмен замечаниями между двумя странами. И когда я говорил об этом в последний раз на "Евроньюс", то надеялся, что Армения не будет затягивать процесс оценки наших комментариев. Последние из них мы направили им 11 сентября, а ответ на комментарии получили только два дня назад. То есть почти два с половиной месяца они оценивали проект договора, состоящий из нескольких страниц. Что это значит? Это значит, что они хотят искусственно затянуть процесс. Сейчас уже конец ноября (на момент когда записывалось интервью - ИФ). Конечно, оптимизма по поводу достижения мира и подписания мирного договора к концу года поубавилось", - отметил он.

Президент подчеркнул, что сроки подписания соглашения не столь важны: "Важна повестка дня обеих стран. Именно Азербайджан подвергся оккупации и этнической чистке. Миллион азербайджанцев был депортирован армянским правительством, а территория площадью почти 15 тыс. кв. км была опустошена".

"Теперь, после закрытия "карабахского портфолио", думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует", - сказал Алиев.

Глава государства добавил, что азербайджанская сторона оценит последние предложения Армении и прокомментирует их. "Одновременно мы поддерживаем контакты на рабочем уровне между различными должностными лицами и по различным каналам. Я думаю, что альтернативы миру нет. Если мирное соглашение не будет подписано, это будет очень плохо для всего региона. Мы хотим, чтобы регион Южного Кавказа был защищен от любых рисков. И, конечно, мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность и полностью отказалась от любых территориальных претензий к Азербайджану", - подчеркнул азербайджанский лидер.

А.Азизов