Алиев назвал условия открытия Азербайджаном границы с Арменией

Если Зангезурский коридор не будет открыт, то Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, "люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан (через Армению в Нахчыван - ИФ) должны проходить без какой-либо проверки", "в противном случае Армения навсегда останется тупиком".

"Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор - ИФ) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте", - заявил Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

"То есть, таким образом (если не будет запущен Зангезурский коридор), они получат от этого больше вреда, чем пользы", - добавил он.

Р.Керимов