Алиев и Раиси обсудили региональные процессы и двусторонние отношения Баку и Тегерана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи Алиев отметил, что после каждой встречи президенты давали очень серьезный импульс уверенному развитию отношений двух стран.
Алиев также поблагодарил Раиси за поздравление в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над всей его территорией, подчеркнув о создании возможности не только для более активного развития Азербайджана, но также и благоприятной обстановки во всем регионе.
Президенты выразили заинтересованность в развитии и укреплении двусторонних отношений.
Раиси, в свою очередь, отметил интенсивное развитие взаимодействия между странами в области транспорта.
“Как мы наблюдаем, транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня. Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере”, - подчеркнул иранский президент.
Кроме того, Раиси выразил готовность иранских компаний в оказании помощи в вопросе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.
“Мы готовы, как раньше, оказать вам помощь, предоставить свои услуги, в том числе инженерно-технические, для восстановления Карабаха. Иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха и, в целом, развитии Азербайджана”, - подчеркнул Раиси.
На встрече были обсуждены вопросы, связанные со строительством железнодорожного и автомобильного мостов в направлении Агбенд через реку Араз и прокладкой коридора через территорию Ирана.
“Также состоялся обмен мнениями об увеличении пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на территории Азербайджана по транспортному коридору «Север-Юг» и реализации ее строительства синхронно железной дороге Решт-Астара”, - отмечается в информации.
В ходе беседы президенты обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отмечена важность формата "3+3", затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.
Х.Насирзаде
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