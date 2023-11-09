Алиев и Раиси обсудили региональные процессы и двусторонние отношения Баку и Тегерана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи Алиев отметил, что после каждой встречи президенты давали очень серьезный импульс уверенному развитию отношений двух стран.





Алиев также поблагодарил Раиси за поздравление в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана над всей его территорией, подчеркнув о создании возможности не только для более активного развития Азербайджана, но также и благоприятной обстановки во всем регионе.





Президенты выразили заинтересованность в развитии и укреплении двусторонних отношений.





Раиси, в свою очередь, отметил интенсивное развитие взаимодействия между странами в области транспорта.





“Как мы наблюдаем, транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня. Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере”, - подчеркнул иранский президент.





Кроме того, Раиси выразил готовность иранских компаний в оказании помощи в вопросе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.





“Мы готовы, как раньше, оказать вам помощь, предоставить свои услуги, в том числе инженерно-технические, для восстановления Карабаха. Иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха и, в целом, развитии Азербайджана”, - подчеркнул Раиси.





На встрече были обсуждены вопросы, связанные со строительством железнодорожного и автомобильного мостов в направлении Агбенд через реку Араз и прокладкой коридора через территорию Ирана.





“Также состоялся обмен мнениями об увеличении пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на территории Азербайджана по транспортному коридору «Север-Юг» и реализации ее строительства синхронно железной дороге Решт-Астара”, - отмечается в информации.





В ходе беседы президенты обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отмечена важность формата "3+3", затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.





Х.Насирзаде