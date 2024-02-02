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Регион 02.02.2024 14:15

Иран не будет начинать войну, но решительно ответит всем, кто его притесняет - Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси в пятницу заявил, что его страна не будет начинать войну, но готова дать решительный ответ любому обидчику, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы не будем начинать войну, но, если кто-то захочет нас притеснить, они получат решительный ответ", - сказал Раиси.

По его словам, раньше представители администрации США заявляли, что рассматривают военный вариант в отношении Ирана, теперь же они "говорят, что не стремятся к войне с Ираном". Он подчеркнул, что Тегеран не будет инициировать ее первым также.

Ранее командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что иранская сторона будет реагировать на угрозы, звучащие в ее адрес от американских официальных лиц.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, УГРОЗА


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