Турция готова сотрудничать с Ираком в борьбе против РПК - Эрдоган

Анкара готова сотрудничать с Багдадом для уничтожения Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

"Мы придаем большое значение политическому единству и территориальной целостности Ирака. Процессы, протекающие в Северном Ираке, затрагивают не только интересы курдов, но и арабов, туркманов и других групп", - подчеркнул Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

По его словам, надо помнить, что Киркук и Мосул не являются курдскими.

"Турция также готова к любым вариантам сотрудничества с правительством Ирака с целью положить конец наличию РПК на иракской территории", - добавил турецкий лидер.

«Проведенный региональным правительством Иракского Курдистана так называемый «референдум» нарушает международное право и Конституцию Ирака. К сожалению, региональное правительство Курдистана, несмотря на наше предупреждение и предупреждение международного сообщества, выбрало путь проведения т.н. «референдума», - подчеркнул президент.

Таким образом, отметил Р.Т.Эрдоган, под угрозу были поставлены мир и стабильность не только в Ираке, но и во всем регионе.

«Заявления, с которыми они выступили за последний период, показывает, что они постепенно начинают признавать свои ошибки. Нам хотелось бы, чтобы они в кратчайшие сроки предприняли ожидаемые шаги», - сказал глава государства.

«Мы призовем к ответу посредников, способствующих нахождению убежища в этом регионе террористическим организациям РПК, которые попытаются нарушить общественный порядок и мир в Киркуке», - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Р.Бабаев