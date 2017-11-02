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Дальнее зарубежье 02.11.2017 20:15

Власти Ирака хотят передать право экспорта курдской нефти иракской государственной компании SOMO

Власти Ирака намерены остановить независимый экспорт нефти с территории Иракского Курдистана, передав полномочия по продаже нефти из региона иракской государственной компании SOMO, сообщает ливанское издание Daily Star со ссылкой на главу SOMO Алаа аль-Ясири.

Как сказал журналистам глава SOMO, Багдад ведет переговоры с Турцией о продаже курдской нефти, идущей по нефтепроводу в турецкий город Джейхан. Обговариваемый объем поставок - 560 тыс. баррелей в сутки.

Курдистан построил нефтепровод в турецкий порт Джейхан мощностью 700 тыс. б/с., по которому вел экспорт собственной нефти без согласования с Ираком. В конце сентября Курдистан провел референдум о самоопределении, на котором более 90% его участников выступили за отделение от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны. В регионе разрастается вооруженный конфликт, а экспорт курдской нефти уже снизился до 490 тыс. баррелей в сутки.

В октябре "Роснефть" и региональное Иракское правительство Курдистана объявили о начале совместной эксплуатации нефтепровода. При этом "Роснефти" передается 60% доли участия в этом проекте. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group - нынешний оператор нефтепровода. "Роснефть" собиралась поставлять нефть Курдистана в Европу.

В Курдистане работают иностранные компании, в том числе "Газпром нефть", компания ведет деятельность на двух блоках - Гармиан и Шакал (Garmian и Shakal - ИФ), добыча нефти осуществляется только на Гармиане.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]