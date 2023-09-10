Ирак и Турция не пришли к соглашению об экспорте нефти из Иракского Курдистана

Глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что до сих пор не удалось достичь договоренности с Турцией о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщает INA.

"Соглашение с турецкой стороной о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан до сих пор не было достигнуто", - cказал министр, отметив, что экспорт с месторождений в Иракском Курдистане все еще приостановлен.

По его словам, уровень добычи нефти в Ираке превысил 4,23 млн баррелей в сутки.

В.Алиев