Ирак и Турция не пришли к соглашению об экспорте нефти из Иракского Курдистана

Глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что до сих пор не удалось достичь договоренности с Турцией о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщает INA.
"Соглашение с турецкой стороной о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан до сих пор не было достигнуто", - cказал министр, отметив, что экспорт с месторождений в Иракском Курдистане все еще приостановлен.
По его словам, уровень добычи нефти в Ираке превысил 4,23 млн баррелей в сутки.
В.Алиев
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