Турция нанесла удары по объектам курдских формирований в Ираке и Сирии в ответ на гибель турецких военных

Турецкие ВВС утром в субботу атаковали позиции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака и Сирии, сообщает издание "Хюрриет".
Авиаудары стали ответом на атаку сил РПК на базу на севере Ирака, в результате которой погибли девять турецких солдат.
В Минобороны Турции заявили, что уничтожили 29 объектов РПК, включая нефтяные предприятия, укрытия, убежища в пещерах и бункеры. В ведомстве отметили, что этой инфраструктурой пользовались в том числе командиры РПК.
Власти Турции активизировали операции против группировки ИГИЛ и членов курдских формирований после совершенного 1 октября теракта близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Тогда РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.
В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.
"Хюрриет" напоминает, что за 35 лет противостояния властей Турции и РПК погибли более 40 тыс. человек.
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