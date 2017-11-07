Газпром и Eni ведут консультации о дальнейшем партнерстве как в поставках газа, так и совместных проектах - Дворкович

"Газпром" (MOEX:GAZP) и Eni ведут активные консультации по дальнейшему партнерству как в поставках газа, так и по реализации совместных газовых проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.
"Для нас сотрудничество в газовой сфере - стратегически важное и взаимовыгодное партнёрство, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и ни в коем случае не прервётся. Компании "Газпром" и Eni ведут очень активные консультации по дальнейшему партнерству как по поставкам газа, так и по реализации совместных проектов. Санкции немного затрудняют процесс, но в любом случае уверен, что решение будет найдено. Не видим никаких существенных сложностей в том, чтобы продолжать сотрудничество", - сказал А.Дворкович.
Президент Азербайджана поручил подготовить предложения по применению электронных средств контроля за осужденными
Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Военно-морские силы
Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по Афганистану
НФПП готов кредитовать проекты по реконструкции объектов оздоровительного туризма в Азербайджане
Потребители в Азербайджане за 9 месяцев в торговой сети приобретали, в основном, продтовары и напитки
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Власти Франции ведут новое антикоррупционное расследование в отношении Societe Generale
Боевики обстреляли район вблизи российского посольства в Дамаске - СМИ
Саакашвили выдали документ о легальности пребывания в Украине
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет спектр услуг для предпринимателей
Caspian American Forum Baku состоится 4 июня 2018 года
В Баку состоялось представление книги Георгия Заплетина «Давид Пашаев. Без грифа "секретно"»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»