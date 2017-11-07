Газпром и Eni ведут консультации о дальнейшем партнерстве как в поставках газа, так и совместных проектах - Дворкович

"Газпром" (MOEX:GAZP) и Eni ведут активные консультации по дальнейшему партнерству как в поставках газа, так и по реализации совместных газовых проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

"Для нас сотрудничество в газовой сфере - стратегически важное и взаимовыгодное партнёрство, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и ни в коем случае не прервётся. Компании "Газпром" и Eni ведут очень активные консультации по дальнейшему партнерству как по поставкам газа, так и по реализации совместных проектов. Санкции немного затрудняют процесс, но в любом случае уверен, что решение будет найдено. Не видим никаких существенных сложностей в том, чтобы продолжать сотрудничество", - сказал А.Дворкович.