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ТЭК 07.11.2017 19:55

Газпром и Eni ведут консультации о дальнейшем партнерстве как в поставках газа, так и совместных проектах - Дворкович

"Газпром" (MOEX:GAZP) и Eni ведут активные консультации по дальнейшему партнерству как в поставках газа, так и по реализации совместных газовых проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

"Для нас сотрудничество в газовой сфере - стратегически важное и взаимовыгодное партнёрство, я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и ни в коем случае не прервётся. Компании "Газпром" и Eni ведут очень активные консультации по дальнейшему партнерству как по поставкам газа, так и по реализации совместных проектов. Санкции немного затрудняют процесс, но в любом случае уверен, что решение будет найдено. Не видим никаких существенных сложностей в том, чтобы продолжать сотрудничество", - сказал А.Дворкович.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]