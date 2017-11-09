Баку и Аддис-Абеба обсуждают вопросы расширения сотрудничества в сферах логистики и коммуникаций

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и президент Эфиопии Мулату Тешоме обсудили вопросы увеличения двустороннего товарооборота.

Э.Мамедъяров совершает двухдневный визит в Эфиопию, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Собеседники на встрече обсудили вопросы усиления двусторонних экономических связей, увеличения взаимного товарооборота, перспектив сотрудничества в сферах логистики и коммуникаций», - отмечает МИД.

Э.Мамедъяров также проинформировал М.Тешоме о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов