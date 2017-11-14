В Иране ожидают с визитом президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Иран, сообщили иранские СМИ со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики.
Он не уточнил сроки визита главы французского государства, отметив, что он состоится после посещения Ирана министром иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.
По словам представителя МИД Ирана, французский министр и его британский коллега Борис Джонсон планируют посетить Исламскую Республику до конца года.
Накануне в Брюсселе главы МИД Великобритании, Франции и ФРГ выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Министры подчеркнули важность этой сделки для того, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение выполнение Ираном своих обязательств по СВПД и не исключил выхода из этой сделки, которая была одобрена в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия- ИФ) и Ираном.
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