Предприниматели Азербайджана с начала 2017г получили кредиты из средств НФПП на сумму 104 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 104 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Эти кредиты выданы на реализацию свыше 1,437 тыс. инвестиционных проектов. В результате реализации этих проектов будет открыто 4,3 тыс. новых рабочих мест.

НФПП в четверг организовал в Газахском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 1,9 млн. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Гянджа-Газахском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, овощеводства, строительство отеля и др. Это позволит открыть более 100 новых рабочих", - подчеркивается в сообщении.

По данным фонда, до сих пор 6,45 тыс. предпринимателей Гянджа-Газахского экономического района получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 237,2 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова