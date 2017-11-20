Президент Азербайджана утвердил изменения в составе МПК с Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в состав Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Узбекистаном, сообщает сайт главы государства.
Согласно изменениям, в состав МПК вошли президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и генеральный директор ЗАО «Бакинский международный торгово-морской порт» Талех Зиядов.
Они заменят заместителя министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Илтимаса Мамедова и первого замминистра финансов республики Ильгара Фатизаде.
Р.Бабаев
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