Президент Азербайджана утвердил изменения в составе МПК с Узбекистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в состав Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Узбекистаном, сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, в состав МПК вошли президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и генеральный директор ЗАО «Бакинский международный торгово-морской порт» Талех Зиядов.

Они заменят заместителя министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Илтимаса Мамедова и первого замминистра финансов республики Ильгара Фатизаде.

Р.Бабаев