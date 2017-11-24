Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0152 RUR   0.0291 GBR   2.2597 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.02 Brent   63.32

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Ноя 12° 27 Ноя 11°

Финансы 24.11.2017 17:06

Центробанк Азербайджана провел консультации с Trub Trading по внедрению технологии Blockchain

Центральный банк Азербайджан провел консультации с руководством швейцарской компании "Trub Trading" по вопросам применения технологий Blockchain (технология баз данных без единого центра).

"Первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев провел 24 ноября встречу с заместителем председателя правления Trub Trading Кристофом Францем", - отмечается в сообщении Центробанка.

На встрече обсуждались вопросы применения технологии Blockchain за рубежом, возможности интеграции электронных инфосистем идентификации с информационными и платежными системами, опыт Грузии и Эстонии в этом направлении.

Ранее председатель правления ЦБА Эльман Рустамов заявил, что ЦБ намерен привлечь иностранных экспертов для изучения вопросов применения технологий Blockchain.

"Blockchain - это передовые технологии. Их применение в ближайшие пять лет приведет к изменениям в финансовом секторе, реальном секторе, системе управления. Применение Blockchain в банках окажет помощь финансово-банковской системе. Мы будем активно работать в этом направлении, начали переговоры с международными экспертами в этом направлении. Для начала необходимо создать юридическую платформу Blockchain, а потом переходить на применение самих технологий", - сказал Э.Рустамов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: BLOCKCHAIN, ТЕХНОЛОГИИ, ОБСУЖДЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]