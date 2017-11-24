Центробанк Азербайджана провел консультации с Trub Trading по внедрению технологии Blockchain

Центральный банк Азербайджан провел консультации с руководством швейцарской компании "Trub Trading" по вопросам применения технологий Blockchain (технология баз данных без единого центра).

"Первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев провел 24 ноября встречу с заместителем председателя правления Trub Trading Кристофом Францем", - отмечается в сообщении Центробанка.

На встрече обсуждались вопросы применения технологии Blockchain за рубежом, возможности интеграции электронных инфосистем идентификации с информационными и платежными системами, опыт Грузии и Эстонии в этом направлении.

Ранее председатель правления ЦБА Эльман Рустамов заявил, что ЦБ намерен привлечь иностранных экспертов для изучения вопросов применения технологий Blockchain.

"Blockchain - это передовые технологии. Их применение в ближайшие пять лет приведет к изменениям в финансовом секторе, реальном секторе, системе управления. Применение Blockchain в банках окажет помощь финансово-банковской системе. Мы будем активно работать в этом направлении, начали переговоры с международными экспертами в этом направлении. Для начала необходимо создать юридическую платформу Blockchain, а потом переходить на применение самих технологий", - сказал Э.Рустамов.

А.Азизов