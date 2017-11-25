Алиев надеется на скорое завершение переговоров между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на скорейшее завершение переговоров с Европейским Союзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

«В первую очередь, хочу сказать, что партнерство с Европейским Союзом является одним из основных внешнеполитических приоритетов Азербайджана. В феврале этого года мы приступили к активным переговорам в связи с новым соглашением. Надеюсь на скорейшее завершение этих переговоров», - заявил И.Алиев на саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

Текст выступления президента на саммите опубликован на сайте главы государства.

По его словам, новое соглашение создает возможности для продолжения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев