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СНГ 28.11.2017 13:13

Президент и премьер Молдавии разошлись в оценках саммита "Восточного партнерства"

Премьер-министр Молдавии Павел Филип вступил в заочную полемику с президентом страны Игорем Додоном по поводу итогов саммита "Восточного партнерства" и перспектив европейской интеграции Молдавии.

Как считает И.Додон, состоявшийся 24 ноября в Брюсселе саммит Восточного партнерства "подтвердил призрачность европейской интеграции". П.Филип же назвал реакцию президента "разочаровывающей" и "популистской".

"Саммит Восточного партнерства подтвердил, что досье Республики Молдова находится в самом нижнем ящике забот Европы. Разочарование европейцев Кишиневом носит постоянный характер, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия почти равны нулю. Таким образом, подтверждается, что до сих пор проевропейские власти продвигали геополитику иллюзий", - говорится в обширном комментарии И.Додона, опубликованном накануне на сайте администрации президента.

Как считает И.Додон, "последние события, в том числе пятый Саммит Восточного партнерства лишний раз доказали, что Молдова далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у РМ нет ни единого шанса на присоединение к ЕС". "В создавшемся положении, властям страны следовало бы проявить искренность по отношению к гражданам РМ и отказаться от фальшивых лозунгов геополитического характера. Первостепенной задачей должно стать улучшение качества жизни людей, а не игры с использованием геополитических лозунгов, создающих иллюзии, которые впоследствии приводят к разочарованиям", - заявил молдавский президент.

Со своей стороны П.Филип написал на своей странице в Фейсбуке во вторник, что "г-н Додон в последнее время больше находился в России и вполне вероятно, что саммит Восточного партнерства для него показался совершенно другим или, возможно, успех этого события заставил его почувствовать себя обязанным сделать манипулятивные заявления, чтобы уменьшить положительное влияние саммита".

"Если президент действительно хочет сделать что-то хорошее для Республики Молдова, он должен прекратить очернять свою страну и отказаться от отчаянных попыток создать искусственный конфликт между Молдавией и ее партнёрами, независимо от того, говорим мы о ЕС, США или России", - заявил П.Филип.

По его словам, политическая карьера И.Додона "основывается исключительно на геополитике, но будущее Молдавии основывается на европейском проекте модернизации, который поддерживает большее количество граждан".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, ПОЛЕМИКА


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