Санду заявила о преодолении Молдовой энергетической зависимости от России

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.
"Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Газом мы уже не можем быть шантажированы. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом", - сказала Санду в пятницу в интервью телеканале Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии).
Отвечая на вопрос об аудите долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", президент напомнила, что сумма задолженности определена аудиторами в $8,6 млн. "У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 8,6 млн долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов. То, что "Газпром" не признает результаты внешнего аудита, это его проблема", - заявила президент.
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