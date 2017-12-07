В Азербайджане до конца 2019 года будут функционировать 20 центров «ASAN xidmet» - президент Алиев

Правительство Азербайджана до конца 2019 года планирует довести число центров «ASAN xidmet» до 20, заявил президент Ильхам Алиев.

«В следующем году в Азербайджане предусмотрено открытие еще трех центров «ASAN xidmet» - в Мингячевире, Шеки и Имишли. Наряду с этим, в 2018 году будет дан старт строительству еще пяти таких центров, открытие которых состоится в 2019 году»,- заявил И.Алиев на церемонии открытия центра «ASAN Heyat» в Губинском районе.

Таким образом, по словам президента, до конца 2019 года в Азербайджане будут функционировать 20 центров «ASAN xidmet».

Ф.Исазаде