АБА и ВБ обсудили вопросы развития рынка ценных бумаг в Азербайджане и участия банков в этом сегменте

Руководство Ассоциации банков Азербайджана (АБА) провело консультации с экспертами Всемирного банка по вопросам участия банков в операциях на рынке ценных бумаг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в АБА.

"Президент АБА Закир Нуриев 12 декабря провел встречу с представителями ВБ, на которой обсуждались текущая ситуация на рынке ценных бумаг Азербайджана, участия банков в этом сегменте и перспективы рынка", - отметили в Ассоциации.

В частности, обсуждались вопросы развития рынка государственных ценных бумаг, создания межбанковского денежного рынка и др. моменты.

А.Азизов