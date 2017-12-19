Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0048 RUR   0.029 GBR   2.2756 TRY   0.4443

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 21 Дек 10° 22 Дек 11°

Дальнее зарубежье 19.12.2017 17:31

Генсек Минобороны Ирака обсудил с главой ФСВТС России военные контракты

Генеральный секретарь министерства обороны Ирака Мухаммед Джавад аль-Абади провел в Багдаде встречу с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым, сообщает во вторник Минобороны Ирака.

Во время встречи, которая состоялась накануне, стороны обсудили оборонные контракты между двумя странами, включая контракты по системам ПВО, логистической и технической поддержке зенитных систем, по передовым вооружениям, сказали в Минобороны Ирака.

Иракская сторона поблагодарила российскую делегацию за визит, отметив важную роль Москвы в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении.

В августе Д.Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Ираку крупную партию танков.

"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники, однако раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным",- заявил Д.Шугаев.

Ранее в публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что в 2017 году должны начаться поставки 73 танков Т-90 С/СК по контракту с заказчиком "368" (Ирак).

Некоторые СМИ сообщали, что реализация контракта началась.

В конце сентября Минобороны Ирака сообщало, что Д.Шугаев и руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев провели в Багдаде переговоры с министром обороны Ирака Ирфаном Махмудом аль-Хаали.

Эксперты сообщали, что Ирак заинтересован в модернизации танков Т-72, поставках боеприпасов, авиационной и вертолетной техники.

Ранее сообщалось, что по неофициальным данным, заключенный в 2012 году "Рособоронэкспортом" пакет оружейных контрактов с Ираком суммарной стоимостью $4,2 млрд, в частности, предусматривал поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28НЭ, 24 комплексов "Панцирь-С1", артиллерийского вооружения. Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак шести вертолётов Ми-35 и партии штурмовиков Су-25. По данным Минобороны Ирака, оно также получило тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные ракетные комплексы "Джигит".

Представители российских компетентных структур традиционно не комментируют номенклатуру российских поставок в Ирак по линии ВТС. Между тем Минобороны Ирака регулярно демонстрирует поставляемую из России военную технику и вооружения на своем сайте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]