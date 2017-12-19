Генсек Минобороны Ирака обсудил с главой ФСВТС России военные контракты

Генеральный секретарь министерства обороны Ирака Мухаммед Джавад аль-Абади провел в Багдаде встречу с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым, сообщает во вторник Минобороны Ирака.

Во время встречи, которая состоялась накануне, стороны обсудили оборонные контракты между двумя странами, включая контракты по системам ПВО, логистической и технической поддержке зенитных систем, по передовым вооружениям, сказали в Минобороны Ирака.

Иракская сторона поблагодарила российскую делегацию за визит, отметив важную роль Москвы в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении.

В августе Д.Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Ираку крупную партию танков.

"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники, однако раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным",- заявил Д.Шугаев.

Ранее в публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что в 2017 году должны начаться поставки 73 танков Т-90 С/СК по контракту с заказчиком "368" (Ирак).

Некоторые СМИ сообщали, что реализация контракта началась.

В конце сентября Минобороны Ирака сообщало, что Д.Шугаев и руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев провели в Багдаде переговоры с министром обороны Ирака Ирфаном Махмудом аль-Хаали.

Эксперты сообщали, что Ирак заинтересован в модернизации танков Т-72, поставках боеприпасов, авиационной и вертолетной техники.

Ранее сообщалось, что по неофициальным данным, заключенный в 2012 году "Рособоронэкспортом" пакет оружейных контрактов с Ираком суммарной стоимостью $4,2 млрд, в частности, предусматривал поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28НЭ, 24 комплексов "Панцирь-С1", артиллерийского вооружения. Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак шести вертолётов Ми-35 и партии штурмовиков Су-25. По данным Минобороны Ирака, оно также получило тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные ракетные комплексы "Джигит".

Представители российских компетентных структур традиционно не комментируют номенклатуру российских поставок в Ирак по линии ВТС. Между тем Минобороны Ирака регулярно демонстрирует поставляемую из России военную технику и вооружения на своем сайте.