Генсек Минобороны Ирака обсудил с главой ФСВТС России военные контракты

Генеральный секретарь министерства обороны Ирака Мухаммед Джавад аль-Абади провел в Багдаде встречу с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрием Шугаевым, сообщает во вторник Минобороны Ирака.
Во время встречи, которая состоялась накануне, стороны обсудили оборонные контракты между двумя странами, включая контракты по системам ПВО, логистической и технической поддержке зенитных систем, по передовым вооружениям, сказали в Минобороны Ирака.
Иракская сторона поблагодарила российскую делегацию за визит, отметив важную роль Москвы в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении.
В августе Д.Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Ираку крупную партию танков.
"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники, однако раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным",- заявил Д.Шугаев.
Ранее в публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что в 2017 году должны начаться поставки 73 танков Т-90 С/СК по контракту с заказчиком "368" (Ирак).
Некоторые СМИ сообщали, что реализация контракта началась.
В конце сентября Минобороны Ирака сообщало, что Д.Шугаев и руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев провели в Багдаде переговоры с министром обороны Ирака Ирфаном Махмудом аль-Хаали.
Эксперты сообщали, что Ирак заинтересован в модернизации танков Т-72, поставках боеприпасов, авиационной и вертолетной техники.
Ранее сообщалось, что по неофициальным данным, заключенный в 2012 году "Рособоронэкспортом" пакет оружейных контрактов с Ираком суммарной стоимостью $4,2 млрд, в частности, предусматривал поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28НЭ, 24 комплексов "Панцирь-С1", артиллерийского вооружения. Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак шести вертолётов Ми-35 и партии штурмовиков Су-25. По данным Минобороны Ирака, оно также получило тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные ракетные комплексы "Джигит".
Представители российских компетентных структур традиционно не комментируют номенклатуру российских поставок в Ирак по линии ВТС. Между тем Минобороны Ирака регулярно демонстрирует поставляемую из России военную технику и вооружения на своем сайте.
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