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Дальнее зарубежье 19.12.2017 17:45

Профсоюзы Бельгии выступают против планов реформирования пенсионной системы

В Брюсселе началась массовая манифестация против планов правительства изменить пенсионную систему страны, передает корреспондент "Интерфакса".

В акции единым фронтом выступают все ведущие социалистические, христианские и либеральные профсоюзы страны с требованием "справедливой и достойной пенсии".

"Мы особенно хотим побудить население к тому, чтобы предусмотренные правительством меры на этот раз не прошли так легко, как те, которые уже были приняты", - заявил журналистам официальный представитель Всеобщей федерации труда Бельгии Николя Депре.

Колонна начала движение от Северного вокзала бельгийской столицы в 11:00 местного времени (13:00 мск). Как утверждают организаторы, в акции принимают участие около 100 тыс. человек. И хотя власти своих цифр еще не назвали, но явно можно говорить о массовой многотысячной манифестации. В центре Брюсселя начались проблемы с движением транспорта.

Главный пункт несогласия профсоюзов с властями - планы реформирования пенсии, которую по инициативе федерального министра пенсионного обеспечения Даниэля Баклена предполагается перевести на "систему баллов". Подробности этого новшества на данный момент не очень ясны, что усиливает обеспокоенность работников. Принцип реформы, как ее объясняют СМИ, заключается в том, что гражданам в ходе их карьеры будут присуждаться баллы, сумма которых, в конечном счете, должна показать размер пенсии.

Профсоюзы опасаются, что эта система может оказаться инструментом манипулирования пенсионными фондами в привязке к бюджету и подорвет социальные гарантии.

Кроме того, противники реформы подозревают, что она лишь сыграет роль ширмы для увеличения пенсионного возраста от нынешних 65 лет до 67 лет и выше.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРОФСОЮЗЫ, МАНИФЕСТАЦИЯ, ПЕНСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]