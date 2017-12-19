Президент Алиев утвердил продление на 7 лет соглашение о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил во вторник ряд двусторонних межгосударственных соглашений.

В частности, президент утвердил документ, предусматривающий очередное продление на семь лет соглашения о мероприятиях по предотвращению распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) между правительствами Азербайджана и США.

Также утверждены Совместная декларация "О дорожной карте по стратегическому партнерству и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей" и азербайджано-польский межправительственный протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Глава государства утвердил также Совместную декларацию "О создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Латвией".

Все утвержденные документы опубликованы на сайте главы государства.

Н.Аббасова