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Дальнее зарубежье 01.01.2018 17:11

Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о повышении заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах мира, особенно в Юго-Восточной Азии, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о эпидемиологической ситуации в регионах тропического и субтропического климата", - говорится в сообщении.

Ведомство также просит туристов учитывать сведения об эпидемиологической ситуации в данных регионах при планировании поездок.

Как сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Роспотребнадзора, за последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2017 году регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В настоящее время зарегистрирована вспышка лихорадки Денге на Шри-Ланке. Серьезная эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны.

Ростуризм отмечает, что в последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов. При этом завозные случаи лихорадки Денге стали регистрироваться в России все чаще. В 2012 году зафиксировано 63 случая, в 2013 году - 170, в 2014 году- 105 случаев, в 2015 году - 136, в 2016 году - 140, за 11 месяцев 2017 года - 152 случая.

"При планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата в период новогодних каникул важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания", - говорится в сообщении Ростуризма.

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Тэги: АЗИЯ, ЛИХОРАДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]