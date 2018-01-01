Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о повышении заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах мира, особенно в Юго-Восточной Азии, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
"Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о эпидемиологической ситуации в регионах тропического и субтропического климата", - говорится в сообщении.
Ведомство также просит туристов учитывать сведения об эпидемиологической ситуации в данных регионах при планировании поездок.
Как сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Роспотребнадзора, за последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой Денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2017 году регистрируются в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В настоящее время зарегистрирована вспышка лихорадки Денге на Шри-Ланке. Серьезная эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны.
Ростуризм отмечает, что в последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов. При этом завозные случаи лихорадки Денге стали регистрироваться в России все чаще. В 2012 году зафиксировано 63 случая, в 2013 году - 170, в 2014 году- 105 случаев, в 2015 году - 136, в 2016 году - 140, за 11 месяцев 2017 года - 152 случая.
"При планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата в период новогодних каникул важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания", - говорится в сообщении Ростуризма.
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