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Регион 15.01.2018 17:53

Турция в этом году приступит к строительству судоходного канала. альтернативного проливу Босфор

Власти Турции готовятся к реализации самого масштабного проекта в истории страны по строительству альтернативного проливу Босфор канала между Чёрным и Мраморным морями в районе Стамбула.

Строительство канала "Стамбул" начнется уже в нынешнем году, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

"Мы намерены объявить тендер", - отметил министр.

По его словам, после ввода в строй канала судам не придется проходить большое расстояние под подвесными мостами.

А.Арслан также сообщил, что проект будет реализован с учетом возможности цунами.

"Мы учли данные по скорости ветра в местах соединения канала с Черным и Мраморным морями, и высоте волн в глубоководных зонах. Изучено возможное негативное влияние волн, возникающих при движении судов в канале", - сказал министр, которого цитируют турецкие СМИ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БОСФОР, АЛЬТЕРНАТИВА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]