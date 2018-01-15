Турция в этом году приступит к строительству судоходного канала. альтернативного проливу Босфор

Власти Турции готовятся к реализации самого масштабного проекта в истории страны по строительству альтернативного проливу Босфор канала между Чёрным и Мраморным морями в районе Стамбула.

Строительство канала "Стамбул" начнется уже в нынешнем году, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

"Мы намерены объявить тендер", - отметил министр.

По его словам, после ввода в строй канала судам не придется проходить большое расстояние под подвесными мостами.

А.Арслан также сообщил, что проект будет реализован с учетом возможности цунами.

"Мы учли данные по скорости ветра в местах соединения канала с Черным и Мраморным морями, и высоте волн в глубоководных зонах. Изучено возможное негативное влияние волн, возникающих при движении судов в канале", - сказал министр, которого цитируют турецкие СМИ.