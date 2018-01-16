ABA создаст экспертную группу по управлению казначейством и фондами

При Ассоциации банков Азербайджана (ABA) планируется создание Экспертной группы по управлению казначейством и фондами, отмечает Ассоциация.
"Основной причиной создания экспертной группы является наблюдающее в последнее время увеличение валютных операций в банках, операций с ценными бумагами, производных операций, обсуждение вопросов управления ликвидностью, валютной позицией, активами и пассивами, трансферной оценкой активов, а также изменение процедур и нормативных правил", - подчеркивается в пресс-релизе.
В экспертную группу войдут руководители кураторы казначейств банков.
Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличится до 10.
АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.
Б.Рустамбеков
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