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Финансы 16.01.2018 16:27

ABA создаст экспертную группу по управлению казначейством и фондами

При Ассоциации банков Азербайджана (ABA) планируется создание Экспертной группы по управлению казначейством и фондами, отмечает Ассоциация.

"Основной причиной создания экспертной группы является наблюдающее в последнее время увеличение валютных операций в банках, операций с ценными бумагами, производных операций, обсуждение вопросов управления ликвидностью, валютной позицией, активами и пассивами, трансферной оценкой активов, а также изменение процедур и нормативных правил", - подчеркивается в пресс-релизе.

В экспертную группу войдут руководители кураторы казначейств банков.

Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличится до 10.

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВА, ЭКСПЕРТЫ, ГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]