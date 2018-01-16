ABA создаст экспертную группу по управлению казначейством и фондами

При Ассоциации банков Азербайджана (ABA) планируется создание Экспертной группы по управлению казначейством и фондами, отмечает Ассоциация.

"Основной причиной создания экспертной группы является наблюдающее в последнее время увеличение валютных операций в банках, операций с ценными бумагами, производных операций, обсуждение вопросов управления ликвидностью, валютной позицией, активами и пассивами, трансферной оценкой активов, а также изменение процедур и нормативных правил", - подчеркивается в пресс-релизе.

В экспертную группу войдут руководители кураторы казначейств банков.

Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличится до 10.

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

Б.Рустамбеков