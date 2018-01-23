Президент РФ Владимир Путин посочувствовал российским судьям, профессиональная жизнь которых связана с конфликтами, и пожелал им простого человеческого счастья.
"Любой человек с юридическим образованием хорошо знает, что венцом правового процесса является судебное решение. Только суд имеет право принять окончательное решение в рамках уголовного процесса, в рамках спора между гражданами, юридическими и физическими лицами. Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами. Судья всегда в конфликте", - сказал В.Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.
Президент признал, что это "накладывает серьезный отпечаток" на жизнь судей, это - "постоянное напряжение".
В связи с этим В.Путин призвал российских судей "не забывать, что жизнь состоит не только из одних конфликтов", и пожелал им "простого человеческого счастья".
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