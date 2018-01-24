Алиев и Шефчович обсудили ход работ по ЮГК и финансирования его компонентов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, сообщает сайт главы государства.
Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по работе, выполненной в рамках реализации проекта создания «Южного газового коридора» и очередной министерской встречи в рамках Консультативного совета по ЮГК, которая пройдет в Баку в феврале 2018 года», -отмечается в информации.
И.Алиев и М.Шефчович также обсудили вопросы финансирования строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP), ввода в строй в этом году газопровода TANAP и начала добычи первого газа в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд.
Ранее генеральный директор ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" Афган Исаев заявлял, что до сих пор в рамках реализации Стадии- 2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнено 98,8% всех работ, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали – 100%, строительства TANAP – 89,6%, строительства TAP - 62,6%.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Н.Аббасова
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