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Регион 07.02.2018 18:11

Новое правительство восстановит экономическую привлекательность Дагестана - премьер

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов намерен вернуть республике имидж безопасного региона для бизнеса.

"Мы будем работать над привлечением частных инвестиций. Для этого нужно сформировать единое инвестиционное окно. Будем работать над возрождением имиджа Дагестана как надежного и безопасного региона для комфортного ведения бизнеса", - сказал А.Здунов, выступая на сессии Народного Собрания республики в среду.

Он заявил, что портовая инфраструктура и границы с несколькими зарубежными государствами создают "уникальные, но пока нереализованные возможности для развития бизнеса".

"Другие регионы просто мечтают о таких географических преимуществах", - подчеркнул глава правительства.

А.Здунов в среду назначен председателем правительства Дагестана указом врио главы республики Владимира Васильева после согласования его кандидатуры депутатами Народного Собрания региона.

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Тэги: ДАГЕСТАН, ПОТЕНЦИАЛ, РАЗВИТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]