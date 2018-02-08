Глава МИД Японии возложил на Россию ответственность за нарастание напряженности с ядерным оружием в мире

Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя новую американскую ядерную доктрину, заявил, что политика России, а не США ухудшила ситуацию с ядерным вооружением в мире.
"В настоящий момент мировая нестабильность, связанная с ядерным оружием, создается не США, а Россией, которая продолжает разработку ядерных зарядов малой мощности, и т.д", - приводит телеканал Эн-эйч-кей слова министра в палате представителей парламента Японии.
Он отметил, что, по мнению Токио, США, по-видимому, прикладывают усилия по повышению порога использования ядерных вооружений.
На прошлой неделе Т.Коно уже заявлял, что Токио приветствует новую ядерную доктрину США.
Ранее в МИД РФ заявили, что положения новой ядерной доктрины США, в которых содержатся обвинения в адрес России в понижении порога использования ядерных вооружений и в "агрессивных стратегиях", не соответствуют действительности.
В госдепартаменте США в свою очередь поясняли, что в новой ядерной доктрине внимание Соединенных Штатов направлено на Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Также в доктрине говорилось, что Вашингтон намерен повышать возможности ядерного потенциала путем разработки ядерных зарядов малой мощности.
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