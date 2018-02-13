Президент Киргизии заявил о неспособности борцов с коррупцией выполнять свои функции из-за вовлеченности в нее

В Киргизии в рамках решения Совета безопасности по борьбе с коррупцией проверят декларации о доходах и расходах сотрудников правоохранительных, судебных и надзорных органов.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, С.Жээнбеков на рабочем совещании обсудил с секретариатом Совета безопасности итоги прошедшего 8 февраля заседания Совбеза, посвященного борьбе с коррупцией.

На заседании Совбеза С.Жэнбеков заявил, что "государственные структуры, призванные бороться коррупцией сами погрязли в коррупции и не могут полноценно выполнять свои функции".

По словам собеседника агентства, С.Жээнбеков поставил перед секретариатом Совета безопасности задачу начать активную работу по реализации антикоррупционных мер в правоохранительных органах, провести анализ всего руководящего состава в органах, призванных бороться с коррупцией, и взять на особый контроль работу правоохранительных органов по расследованию уголовных дел, ранее необоснованно приостановленных и прекращенных.

Помимо этого С.Жээнбеков заявил о необходимости "тщательно проверять декларации сотрудников государственных структур, в том числе правоохранительных, надзорных и судебных органов".

"Расходы сотрудников правоохранительных органов будут тщательно проверяться. Киргизстанцы ждут решительных мер по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах жизнедеятельности государства", - подчеркнул президент.

В пресс-службе также сообщили, что во вторник С.Жээнбеков провел встречу с председателем Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Абдимлем Сегизбаевым, с которым также обсудил задачи по скорейшей реализации решений Совета безопасности, в ходе которого он подверг критике деятельность функционирующей при ГКНБ Антикоррупционной службы (АКС).

С.Жээнбеков "поставил задачу в кратчайшие сроки пересмотреть формат деятельности АКС на предмет полноты выполнения возложенных на ведомство обязанностей, а также рассмотреть каждого сотрудника Агентства на соответствие занимаемой должности", отметили в пресс-службе.

"Все сотрудники должны четко понимать предназначение и роль АКС в борьбе с коррупцией, не заниматься простыми отписками и работать по шаблону. Вы должны ставить перед собой максимально высокую планку задач и добавиться цели - бороться с коррупционными преступлениями, представляющими угрозу национальной безопасности", - заявил С.Жээнбеков.

Он подчеркнул, что "перед ГКНБ стоит серьезная задача - вести борьбу с коррупцией в правоохранительных, судебных органах и других государственных структурах, нужны результаты".