Президент Киргизии заявил о неспособности борцов с коррупцией выполнять свои функции из-за вовлеченности в нее

В Киргизии в рамках решения Совета безопасности по борьбе с коррупцией проверят декларации о доходах и расходах сотрудников правоохранительных, судебных и надзорных органов.
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, С.Жээнбеков на рабочем совещании обсудил с секретариатом Совета безопасности итоги прошедшего 8 февраля заседания Совбеза, посвященного борьбе с коррупцией.
На заседании Совбеза С.Жэнбеков заявил, что "государственные структуры, призванные бороться коррупцией сами погрязли в коррупции и не могут полноценно выполнять свои функции".
По словам собеседника агентства, С.Жээнбеков поставил перед секретариатом Совета безопасности задачу начать активную работу по реализации антикоррупционных мер в правоохранительных органах, провести анализ всего руководящего состава в органах, призванных бороться с коррупцией, и взять на особый контроль работу правоохранительных органов по расследованию уголовных дел, ранее необоснованно приостановленных и прекращенных.
Помимо этого С.Жээнбеков заявил о необходимости "тщательно проверять декларации сотрудников государственных структур, в том числе правоохранительных, надзорных и судебных органов".
"Расходы сотрудников правоохранительных органов будут тщательно проверяться. Киргизстанцы ждут решительных мер по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах жизнедеятельности государства", - подчеркнул президент.
В пресс-службе также сообщили, что во вторник С.Жээнбеков провел встречу с председателем Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Абдимлем Сегизбаевым, с которым также обсудил задачи по скорейшей реализации решений Совета безопасности, в ходе которого он подверг критике деятельность функционирующей при ГКНБ Антикоррупционной службы (АКС).
С.Жээнбеков "поставил задачу в кратчайшие сроки пересмотреть формат деятельности АКС на предмет полноты выполнения возложенных на ведомство обязанностей, а также рассмотреть каждого сотрудника Агентства на соответствие занимаемой должности", отметили в пресс-службе.
"Все сотрудники должны четко понимать предназначение и роль АКС в борьбе с коррупцией, не заниматься простыми отписками и работать по шаблону. Вы должны ставить перед собой максимально высокую планку задач и добавиться цели - бороться с коррупционными преступлениями, представляющими угрозу национальной безопасности", - заявил С.Жээнбеков.
Он подчеркнул, что "перед ГКНБ стоит серьезная задача - вести борьбу с коррупцией в правоохранительных, судебных органах и других государственных структурах, нужны результаты".
Азербайджан изолировал Армению от присоединения к региональным транспортным коридорам - Мустафаев
Парламент Азербайджана продлил срок полномочий Рзаева в качества судьи Верховного суда
Представители МПА СНГ проведут мониторинг за ходом подготовки и проведением выборов президента Азербайджана
Азербайджан предлагает создать СП с германскими компаниями по проекту «SOCAR Polymer»
Бизнес-форум Азербайджан-ЕС состоится летом 2018 года
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая цитрусовых в 2,3 раза
Президент Алиев выделил 15,3 млн манатов на улучшение соцзащиты населения
Миллиардер Билл Гросс продаст уникальную коллекцию почтовых марок США
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну около 1 кг золотых изделий из Туркменистана - ГТК
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана за 14 лет составили около $78 млрд
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
«Москва-Баку. Взгляд сквозь километры». Или о том, как живется азербайджанцам в России. Фоторепортаж
В Сумгаите прошла Олимпиада по русскому языку и литературе
Юбилей художественного руководителя бакинского театра Русской драмы Александра Шаровского
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»