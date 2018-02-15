ЕС придает особую значимость проекту ЮГК, Европа в 2020 году получит азербайджанский газ – Шефчович

Работы по реализации проекта Южный газовый коридор (ЮГК) выполняются согласно установленному графику, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу, сопредседатель Консультативного совета (КС) ЮГК Марош Шефчович.
«Работы по реализации проекта выполняются по графику»,- заявил М.Шефчович в четверг в Баку на IV заседании министров энергетики в рамках КС ЮГК.
Он отметил, что вопрос энергетической безопасности Европы становится еще более приоритетным для Евросоюза. «ЕС придает особую значимость ЮГК. Первый газ по проекту планируется доставить в Турцию в текущем году, в Европу – 2020 году»,- отметил он.
Еврокомиссар также выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством в рамках проекта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил значимость сотрудничества Анкары, Баку и Тбилиси с точки зрения реализации ЮГК. «Без сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции реализация важных международных проектов была бы невозможна», - сказал И.Алиев в своем выступлении.
По его словам, реализация ЮГК – стратегическая цель Азербайджана. «Его реализация внесет долгосрочный вклад в использование энергоресурсов, человеческий капитал и создание инфраструктуры. Работы по реализации проекта вошли в решающую стадию»,- сказал президент.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки начнутся летом 2018 года.
Ф.Исазаде
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