Интеграционные проекты открывают широкую дорогу для экономического роста региона - президент Туркменистана

Туркменистан, обладая колоссальными запасами природного газа, проводит масштабную работу по экспорту "голубого топлива" посредством диверсификации, создания многовекторной системы транспортировки энергоресурсов на мировые рынки, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
"Реализация проекта газопровода ТАПИ ("Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия"), который возьмет своё начало с месторождения "Галкыныш", занимающего по запасам "голубого топлива" второе место в мире, помимо решения актуальных социальных вопросов в регионе, также будет способствовать укреплению мира и устойчивого развития", - отметил глава Туркменистана, которого цитирует государственное информационное агентство страны.
По его словам, "появится возможность создания тысяч новых рабочих мест".
Президент также отметил, что строительством линии оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, закладка которой состоялась сегодня, будет заниматься министерство связи Туркменистана. От туркменской границы через Афганистан до Пакистана проляжет 814 километров оптико-волоконной трассы.
Президент подчеркнул, что Туркменистан придаёт большое значение наращиванию сотрудничества с соседним Афганистаном и в транспортной сфере. В качестве примера глава государства привел железную дорогу Керки-Ымамназар-Акина - уже сданный в эксплуатацию участок магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.
"Совсем недавно министерством железнодорожного транспорта Туркменистана была полностью реконструирована и железная дорога общей протяжённостью 13 километров до афганской станции Тургунди", - отметил Г.Бердымухамедов.
По его словам, "с реализацией данного проекта увеличилась пропускная способность станции, повысилось её значение в товарообороте Афганистана, открылась возможность вывода афганской продукции на международные рынки, а также поставок в страну импортных товаров коротким и оптимальным путём".
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