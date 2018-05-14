Лавров заявил о негативном отношении Москвы к переносу дипмиссии США в Иерусалим

Россия негативно относится к переносу посольства США в Иерусалим, нельзя в одностороннем порядке пересматривать международные договоренности, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению, об этом говорил и президент Владимир Путин. Мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри в Москве.

"Эти решения гласят, что все вопросы окончательного палестино-израильского урегулирования, а статус Иерусалима - один из важнейших из этих вопросов, могут решаться исключительно через прямой диалог между руководством Израиля и руководством Палестины. Как вы знаете, Россия не раз предлагала свои услуги, свою территорию для того, чтобы такой прямой диалог помочь запустить. Это наше предложение остается в силе", - подчеркнул министр.