Путин назначил Силуанова первым вице-премьером - министром финансов - Кремль

Президент РФ Владимир Путин назначил Антона Силуанова первым вице-премьером, министром финансов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил главе государства Владимиру Путину кандидатуры в кабинет министров, в том числе кандидатуру А.Силуанова на пост первого вице-премьера - министра финансов РФ. Президент одобрил ее.

А.Силуанов стал министром финансов после того, как в сентябре 2011 года Алексей Кудрин, занимавший тогда эту должность, а также позицию вице-премьера, покинул правительство из-за конфликта с Д.Медведевым.

А.Кудрин, будучи в Вашингтоне, заявил о своем принципиальном нежелании работать в правительстве, если Д.Медведев возглавит его. А.Силуанов, один из замов А.Кудрина, сначала был назначен и.о. министра, в декабре же страна получила нового главу Минфина, бессменно занимающего этот пост уже семь лет.

А.Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. Доктор экономических наук. Владеет немецким языком. В 1985 году окончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит". В Минфин будущий его глава пришел в августе 1985 года, начав свою деятельность с должности экономиста. После перерыва на службу в Советской Армии он вернулся в Минфин в мае 1989 года и до 1992 года занимал должности ведущего экономиста, экономиста 1-ой категории, заместителя начальника подотдела, консультанта. С февраля 1992 года по октябрь 1997 года он был заместителем начальника отдела бюджетного управления, заместителем руководителя бюджетного департамента, до июля 2003 года возглавлял департамент макроэкономической политики и банковской деятельности, с марта 2001 года является членом коллегии Минфина.

Должность замминистра финансов А.Силуанов занял в июле 2003 года, с мая 2004 года (тогда в рамках административной реформы было резко сокращено число замов в министерствах) по декабрь 2005 года он становился директором департамента межбюджетных отношений, после чего до момента назначения и.о. министра вновь занимал позицию замминистра финансов.