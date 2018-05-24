Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г

Международное агентство Moody`s улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2019 год – до 3%.
В феврале текущего года, агентство рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировало на уровне 2%.
"В 2017 году экономика Азербайджана продемонстрировала небольшой рост – 0,1%. На 2018 год мы прогнозируем рост ВВП на уровне 1,5%, в 2019г – 3%", - сказал аналитик агентства Moody`s по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.
По его словам, Moody`s инфляцию в Азербайджане в 2018-2019гг прогнозирует на однозначном уровне (в 2017г среднегодовая инфляция составила 12,9% - ИФ).
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%, на 2019 год – 4%.
Инфляция в Азербайджане на 2018 год прогнозируется на уровне 6,1%, в 2019 году – 4,3%.
Н.Аббасова
Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 100 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с личным представителем председателя ОБСЕ карабахское урегулирование
Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса в Баку для беженцев и вынужденных переселенцев
Баку направил ответ USCIRF на обвинения в ухудшении положения со свободой религии в Азербайджане
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду 515 кг героина - ГТК
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Электронная платежная система WebMoney попала под украинские санкции
В Пекине считают неконструктивным решение США отказать Китаю в участии в учениях RIMPAC в Тихом океане
Президент Армении предлагает объявить амнистию для политзаключенных
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В РИКЦ в Баку прошел показ художественного фильма «Ожерелье для моей любимой»
Компания Bakcell поддержала проведение турнира по футзалу среди инвалидов по слуху
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»