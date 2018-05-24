Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 31° Завтра 19° 32° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 20°

Макроэкономика 24.05.2018 13:11

Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г

Международное агентство Moody`s улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2019 год – до 3%.

В феврале текущего года, агентство рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировало на уровне 2%.

"В 2017 году экономика Азербайджана продемонстрировала небольшой рост – 0,1%. На 2018 год мы прогнозируем рост ВВП на уровне 1,5%, в 2019г – 3%", - сказал аналитик агентства Moody`s по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.

По его словам, Moody`s инфляцию в Азербайджане в 2018-2019гг прогнозирует на однозначном уровне (в 2017г среднегодовая инфляция составила 12,9% - ИФ).

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%, на 2019 год – 4%.

Инфляция в Азербайджане на 2018 год прогнозируется на уровне 6,1%, в 2019 году – 4,3%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВВП, MOODY`S, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в 2019г ускорится до 2% - Moody`s ВВП Азербайджана на душу населения в 2017-2018гг превысит $4 тыс. Moody`s прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2017г на уровне 1,1% Спад ВВП Азербайджана в 2016г составит 0,7% - Moody`s

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]