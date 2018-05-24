Moody`s сохранило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2018г, улучшило прогноз на 2019г

Международное агентство Moody`s улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2019 год – до 3%.

В феврале текущего года, агентство рост ВВП Азербайджана в 2019 году прогнозировало на уровне 2%.

"В 2017 году экономика Азербайджана продемонстрировала небольшой рост – 0,1%. На 2018 год мы прогнозируем рост ВВП на уровне 1,5%, в 2019г – 3%", - сказал аналитик агентства Moody`s по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.

По его словам, Moody`s инфляцию в Азербайджане в 2018-2019гг прогнозирует на однозначном уровне (в 2017г среднегодовая инфляция составила 12,9% - ИФ).

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1,5%, на 2019 год – 4%.

Инфляция в Азербайджане на 2018 год прогнозируется на уровне 6,1%, в 2019 году – 4,3%.

Н.Аббасова