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Внешняя политика 24.05.2018 14:25

Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с властями Азербайджана для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готов сотрудничать с Вами для мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В последующие месяцы мы будем изыскивать возможности для урегулирования конфликта, это позволит еще больше улучшить американо-азербайджанские отношения", - отмечается в тексте поздравления Д.Трампа в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 100-летия образования Азербайджанской демократической республики (АДР), который отмечается 28 мая.

Американский лидер подчеркнул, что США готовы к партнерству с Азербайджана для противостояния сложным региональным вызовам.

"Мы успешно сотрудничаем в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, долгие годы успешно сотрудничаем в сфере энергетики, результатом которого является реализация проекта Южный газовый коридор для обеспечения энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Д.Трамп.

Президент США добавил, что с нетерпением ждет совместной работы с азербайджанским лидером.

А.Азизов

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Тэги: ТРАМП, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]