Вашингтон готов к партнерству с Баку для противостояния региональным вызовам - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с властями Азербайджана для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, готов сотрудничать с Вами для мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В последующие месяцы мы будем изыскивать возможности для урегулирования конфликта, это позволит еще больше улучшить американо-азербайджанские отношения", - отмечается в тексте поздравления Д.Трампа в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 100-летия образования Азербайджанской демократической республики (АДР), который отмечается 28 мая.

Американский лидер подчеркнул, что США готовы к партнерству с Азербайджана для противостояния сложным региональным вызовам.

"Мы успешно сотрудничаем в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, долгие годы успешно сотрудничаем в сфере энергетики, результатом которого является реализация проекта Южный газовый коридор для обеспечения энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Д.Трамп.

Президент США добавил, что с нетерпением ждет совместной работы с азербайджанским лидером.

А.Азизов