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Дальнее зарубежье 26.05.2018 10:47

Эстония завершила разметку пограничной зоны на граничащих с Россией водоемах

В Эстонии установили последние вехи на озерах и водохранилище, граничащими с Россией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны.

"На этой неделе были установлены последние желтые вехи, тем самым была завершена разметка зоны пограничного режима на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище", - отметили в пресс-службе.

"Разметка сделала погранзону более заметной для выходящих на озеро людей. Она поможет лучше ориентироваться и снизит вероятность незаконных пересечений контрольной линии (так в Эстонии называют пограничную линию - ИФ), - сказал начальник погранзаставу Муствеэ (Mustvee) Ялмар Эрнитс (Jalmar Ernits)

На озерах и водохранилище установлено более ста вех на расстоянии в 126 км. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище - в 50 метрах.

Департамент предупредил, что у каждого выходящего на пограничный водоем судна должно быть навигационное устройство, а капитан обязан соблюдать правила передвижения на пограничных водоемах.

Пограничники советуют регистрировать выход на озеро и возвращение, что можно сделать с помощью приложения для смартфонов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГРАНИЦА, РОССИЯ, ВОДОЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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