Эстония завершила разметку пограничной зоны на граничащих с Россией водоемах

В Эстонии установили последние вехи на озерах и водохранилище, граничащими с Россией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны.

"На этой неделе были установлены последние желтые вехи, тем самым была завершена разметка зоны пограничного режима на Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также на Нарвском водохранилище", - отметили в пресс-службе.

"Разметка сделала погранзону более заметной для выходящих на озеро людей. Она поможет лучше ориентироваться и снизит вероятность незаконных пересечений контрольной линии (так в Эстонии называют пограничную линию - ИФ), - сказал начальник погранзаставу Муствеэ (Mustvee) Ялмар Эрнитс (Jalmar Ernits)

На озерах и водохранилище установлено более ста вех на расстоянии в 126 км. На Чудском озере вехи установлены в 200 метрах от контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах и на Нарвском водохранилище - в 50 метрах.

Департамент предупредил, что у каждого выходящего на пограничный водоем судна должно быть навигационное устройство, а капитан обязан соблюдать правила передвижения на пограничных водоемах.

Пограничники советуют регистрировать выход на озеро и возвращение, что можно сделать с помощью приложения для смартфонов.