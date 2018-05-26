НФПП выдал предпринимателям на северо-западе Азербайджана кредитов на 4 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Шеки-Загатальского экономического района льготных кредитов на сумму 3,9 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Кредиты будут направлены на финансирование 28 проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, рыболовства, садоводства, чаеводства, переработки фруктов, туризма.
Кредитование этих проектов позволит создать более 140 новых рабочих мест.
В целом, предприниматели Шеки-Загатальского экономического района на реализацию 2,343 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 107,7 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
ГААД получит из госбюджета 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики
Инфраструктура Москвы готова к проведению ЧМ-2018, заявили в мэрии
Почти 10 тыс. человек прибыли в Киев на финал ЛЧ-2018 - пограничники
Доля России на мировом рынке биотехнологий составляет всего 0,1% - Шаронов
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в демилитаризованной зоне, заявляют в Сеуле
Маргвелашвили на экономическом форуме в Тбилиси заявил о транспортных возможностях Грузии в европейской торговле с Востоком
Юнкер в Тбилиси заявил о поддержке ЕС территориальной целостности Грузии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar дарит интернет бонусы в честь Дня Республики
В РИКЦ в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
Пассажиры рейсов AZAL и Buta Airways на праздник Рамазан получат бесплатное место багажа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»