НФПП выдал предпринимателям на северо-западе Азербайджана кредитов на 4 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Шеки-Загатальского экономического района льготных кредитов на сумму 3,9 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на финансирование 28 проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, рыболовства, садоводства, чаеводства, переработки фруктов, туризма.

Кредитование этих проектов позволит создать более 140 новых рабочих мест.

В целом, предприниматели Шеки-Загатальского экономического района на реализацию 2,343 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 107,7 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.