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Финансы 26.05.2018 10:57

НФПП выдал предпринимателям на северо-западе Азербайджана кредитов на 4 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу предпринимателям Шеки-Загатальского экономического района льготных кредитов на сумму 3,9 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на финансирование 28 проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, рыболовства, садоводства, чаеводства, переработки фруктов, туризма.

Кредитование этих проектов позволит создать более 140 новых рабочих мест.

В целом, предприниматели Шеки-Загатальского экономического района на реализацию 2,343 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 107,7 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]