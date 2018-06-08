Компания из КНР стала главным покупателем на аукционе под Калининградом по продаже крупных самородков янтаря

Девять крупных уникальных янтарных самородков массой более 1 кг каждый были проданы с аукциона в рамках III Янтарного форума в пятницу в Светлогорске.

Из 20 выставленных на торги самородков общей массой 26 кг со стартовой ценой от 340 тыс. до 813 тыс. рублей восемь были проданы китайской Jiangsu Yulinglong Jewelry Technology Co Ltd. Ещё один лот приобрело российское ООО "Фэй", от которого в торгах участвовал гендиректор Дун Фэй.

Самый крупный самородок массой около 1,8 кг не вызвал интереса у покупателей. Самый дорогой камень массой около 1,3 кг ушёл с молотка за 850 тыс. рублей при стартовой цене 813 тыс. рублей.

"Результатами данного аукциона мы в принципе остались довольны. Из 20 камней мы продали девять. Данные камни являются уникальными. Они, конечно же, не подлежат переработке для изготовления ювелирных изделий. Они являются больше коллекционными", - сказал журналистам по итогам торгов руководитель коммерческой службы АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") Виталий Кононов.

Также в формате аукциона на форуме был продан бильярдный стол ручной работы с вкраплениями янтаря - точная копия стола, произведенного на фабрике Арнольда Фрейберга в Петербурге в 1843 году. Стартовая цена составила 500 тыс. рублей. Победитель аукциона приобрёл лот за 1,8 млн рублей. "Данный стол ушёл российскому покупателю", - отметил В.Кононов.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 90% мировых разведанных запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только КЯК.

По итогам 2017 года комбинат добыл 453 тонны янтаря (рост на 43,8% к 2016 году). Примерно такой же объем янтаря предприятие планирует добыть и в этом году.