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Дальнее зарубежье 11.06.2018 17:02

Помпео заявил о намерении США добиваться проверяемости процесса денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться проверяемости процесса свертывания северокорейских программ в области создания ядерного оружия.

В беседе с журналистами накануне предстоящей встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына М.Помпео указал, что именно "верификация" являлась недостающим элементом в прежних соглашениях, направленных на обуздание северокорейских ядерных амбиций.

"Мы сделаем все, чтобы создать достаточно надежную систему для проверки (...) то есть того, чего раньше не хватало", - сказал М.Помпео.

При этом он подчеркнул, только "полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова является единственным результатом, который примут США".

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, .ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]