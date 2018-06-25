АБР до конца 2018г представит правительству Азербайджана Страновую стратегию до 2024г

Азиатский банк развития (АБР) планирует до конца 2018 года представить в правительство Азербайджана новую Стратегию по стране, рассчитанную на 2019-2023гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве банка.
"В текущем году истекает срок действующей стратегии по Азербайджану, рассчитанной на 2014-2018гг. Новая стратегия по Азербайджану также будет пятилетней и охватывать 2019-2023гг. Мы рассчитываем, что документ будет представлен правительству Азербайджана до конца 2018 года", - отметили в банке.
Представитель банка подчеркнул, что согласование проекта стратегии с правительством позволит определить приоритеты для сотрудничества до 2024 года.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
А.Азизов
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