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Финансы 25.06.2018 14:21

АБР до конца 2018г представит правительству Азербайджана Страновую стратегию до 2024г

Азиатский банк развития (АБР) планирует до конца 2018 года представить в правительство Азербайджана новую Стратегию по стране, рассчитанную на 2019-2023гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве банка.

"В текущем году истекает срок действующей стратегии по Азербайджану, рассчитанной на 2014-2018гг. Новая стратегия по Азербайджану также будет пятилетней и охватывать 2019-2023гг. Мы рассчитываем, что документ будет представлен правительству Азербайджана до конца 2018 года", - отметили в банке.

Представитель банка подчеркнул, что согласование проекта стратегии с правительством позволит определить приоритеты для сотрудничества до 2024 года.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АБР, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]