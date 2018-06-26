Ягланд попросил руководство РФ освободить Олега Сенцова - СМИ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к президенту России помиловать украинца Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме уже 43 дня, сообщает "Голос Америки".

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

20 июня Т.Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой.

По словам замгенсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена, во время переговоров с В.Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных он не поднимал.

Т.Ягланд заявил после встречи с Т.Москальковой, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд. "Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал тогда Т.Ягланд.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.